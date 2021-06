삼성엔지니어링, 베이커휴즈와 탄소중립·수소 협력 맞손

기업들 대상 온실가스 배출 감축 솔루션 제공 예정

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성엔지니어링은 글로벌 에너지 기술 기업 베이커휴즈와 탄소중립·수소부문 협력에 대한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

두 회사는 탄소의 포집·저장·활용(CCUS)과 수소 에너지의 이용 등을 협력할 예정이다. 기후변화협약에 따라 온실가스 배출을 감축하려는 기업을 대상으로 필요한 솔루션을 공동 제공하는 방식이다.

베이커휴즈는 120개국 이상에 진출한 세계적인 에너지 솔루션 기업이다. 에너지 전환을 위한 혁신 기술과 서비스를 제공한다. 수소 생산과 운송에 필요한 수소 터빈과 압축기, CCUS를 위한 탄소 포집 기술과 압축기 등을 보유하고 있다. 탄소 저장소 건설과 운영 관련 기술에 대한 컨설팅도 한다.

문덕규 삼성엔지니어링 솔루션사업본부장(전무)은 "각 분야에서 경험과 기술을 보유한 두 회사의 이상적인 조합"이라며 "협업을 통해 차별화된 솔루션을 제공하며 친환경 비즈니스를 선도해 나가겠다"고 말했다.

앞서 삼성엔지니어링은 지난 3월 300억원 규모의 벤처투자 출자를 통해 탄소중립·수소 기술 관련 벤처기업 육성에 나섰다. 지난 4월에는 롯데케미칼과 탄소중립·친환경사업 확대를 위한 그린파트너십도 구축했다.

