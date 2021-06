휴롬, 보상판매 이벤트…휴롬더이지 ‘최대 30% 할인’

사용 중인 원액기·1L 블렌더 사진 전송 시 쿠폰 지급

[아시아경제 김희윤 기자] 건강주방가전기업 휴롬은 원액기 ‘휴롬더이지’를 최대 30% 할인하는 보상판매 프로모션을 실시한다고 30일 밝혔다.

이번에 보상판매는 다음달 12일 오전 10시까지 휴롬 공식쇼핑몰 ‘휴롬샵’에서 진행한다. 휴롬더이지를 정가에서 30% 할인된 30만300원에 구매할 수 있다.

구입 방법은 휴롬 카카오채널을 친구 추가한 뒤 기존 사용 원액기 또는 1L 용량 이상의 블렌더 사진을 채팅방에 전송하면 할인쿠폰이 발급된다. 이후 휴롬샵 마이쿠폰함에 쿠폰번호 등록 후 사용할 수 있다. 휴롬 제품뿐만 아니라 타사 원액기, 블렌더 보유 고객이라도 누구나 보상판매 혜택을 받을 수 있다.

휴롬더이지는 원액기 중 가장 넓은 136mm의 투입구와 2L 용량의 메가 호퍼를 탑재해 채소, 과일을 통째로 넣어 착즙할 수 있다. 메가 호퍼 하단에는 커팅날개를 적용해 통째로 넣은 재료를 잘라주는 자동 절삭 기술로 재료 손질의 수고로움을 대폭 줄였다고 휴롬 측은 설명했다.

휴롬 관계자는 “본격적인 무더위에 접어들면서 채소, 과일 주스로 건강 관리를 하고자 하는 소비자들을 위해 원액기 보상판매를 기획하게 됐다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr