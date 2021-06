"아빠는 벽 보고 서 있어" 어린이집 교사 학대에 아이가 보인 이상행동

[아시아경제 김초영 기자] 지난달 경북 영주의 한 어린이집에서 발생한 아동 학대 사건과 관련, 가해 교사와 원장의 엄벌을 촉구하는 국민청원이 올라왔다.

30일 청와대 국민청원 게시판에 따르면 지난 28일 게재된 '경북 영주시 모 어린이집 아동 사건의 주범인 가해 교사와 해당 어린이집 원장에 대한 엄벌을 촉구합니다'라는 제목의 청원은 이날 오전 8시 기준 6000명 이상의 동의를 얻었다.

피해 아동의 부모라고 밝힌 청원인은 "반 아이들 11명 중 대부분이 물리적 학대를 당했고, 이를 지켜본 모든 아이들은 정서적 학대에 노출된 상태"라고 주장했다.

청원인은 학대를 받고 이상행동과 후유증을 보인 아이들의 상태를 설명했다. 이에 따르면 한 아동은 모든 음식을 한 곳에 말아먹으며 "선생님이 시켰다"고 하거나 자신의 머리를 때리며 "선생님이 때렸다"고 말했다. 또 "선생님은 공부 못하면 친구들을 강하게 밀어서 넘어뜨린다"는 등 구체적으로 진술했다.

이에 한 학부모가 지난달 원장에게 폐쇄회로(CC)TV 영상 열람을 요구했지만 원장은 "마음의 준비가 필요하다"며 하루 미뤘다고 한다. 이후 확인한 영상에서 학부모는 약 60일간의 학대 정황을 포착했다고 전했다.

영상에는 가해 교사가 △아이들이 앉아있던 의자를 잡아 빼거나 엉덩이를 때려 넘어뜨린 행위 △한 아이의 머리를 주먹으로 세 차례 내려치는 행위 △식사 시간에 늦게 먹는 아이들의 반찬을 섞어서 억지로 먹게 하는 행위 △강제로 아이 머리를 뒤로 젖혀 우유를 들이붓는 행위 등이 담겼다고 했다.

또 한 아동은 출근 준비하는 아빠에게 "아빠는 벽 보고 서 있어"라고 하거나 눈 옆 부위에 멍이 든 채로 하원한 적도 있다고 했다.

청원인은 "어린이집 원장은 60일 동안 확인된 학대가 총 4건이라고 했으나 실제로 등원한 30여 일 동안 매일 학대 정황이 발견됐다"며 "결국 아이는 주말과 휴일, 행사날을 제외하면 매일 맞은 셈"이라고 분통을 터뜨렸다.

이어 "원장은 신고를 하겠다는 부모들의 말에 가해 교사가 '약을 먹어서 예민하다', '행사가 많은 달이라 그렇다', '다른 교사와 트러블이 있어 스트레스를 많이 받아서 그렇다' 등의 옹호 발언을 했다"며 "어린이집을 관리하고 책임져야 하는 원장이 '몰랐다'고만 한다"고 호소했다.

그러면서 "해당 어린이집의 가해 교사와 원장에 대한 엄중한 처벌을 촉구한다"며 "보육교사의 자격증 취득 및 채용 시 엄격하게 자격 요건을 확인하고 공인 인성 검사도 시행해야 한다"고 강조했다.

한편 원아를 학대한 40대 보육교사는 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등의 혐의로 지난 22일 불구속 입건됐다. 해당 어린이집 원장에 대해서는 추가로 조사 중이다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr