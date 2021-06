[현장영상] "나라가 이래도 되는 거냐" 윤석열, 대통령선거 출마 선언

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근·한승목·이경도 PD ] "자유민주주의와 법치, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 기필코 다시 세우겠다"

윤석열 전 검찰총장이 29일 내년 대선출마를 공식 선언했다. 윤 전 총장은 이날 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 기자회견을 열고 대선 출마를 공식화했다.

윤 전 총장은 총장 사퇴 이후 자신의 행보에 대해서 "공직에서 물러난 후 많은 분을 만났다"고 강조했다. 이어 "한결같이 나라의 앞날을 먼저 걱정하셨다"면서 "도대체 나라가 이래도 되는 거냐고 하셨다"고 목소리를 높였다.

이어 "윤석열은 그분들과 함께하겠다. 산업화와 민주화로 지금의 대한민국을 만든 위대한 국민, 그 국민의 상식으로부터 출발하겠다"고 거듭 강조했다.

특히 윤 전 총장은 "경제 상식을 무시한 소득주도성장, 시장과 싸우는 주택정책, 법을 무시하고 세계일류 기술을 사장시킨 탈원전, 매표에 가까운 포퓰리즘 정책" 등을 언급한 뒤 "이 정권이 저지른 무도한 행태는 일일이 나열하기도 어렵다"고 비판했다.

또한 윤 전 총장은 "자유가 빠진 민주주의는 진짜 민주주의가 아니고 독재다"라며 "이 정권은 도대체 어떤 민주주의를 바라는 것인가. 도저히 이들을 그대로 두고 볼 수 없다"고 지적했다.

윤진근 PD yoon@asiae.co.kr한승목 PD hsm95213@asiae.co.kr