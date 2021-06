도쿄올림픽 개막이 20여 일 앞으로 다가온 29일 서울 송파구 잠실종합운동장 올림픽전시관에 역대 올림픽 포스터가 전시돼 있다. 이날 일본 아사히신문은 다음달 23일 개막하는 도쿄올림픽 기간 중에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 제5차 유행 우려가 높아지고 있다고 보도했다. /문호남 기자 munonam@

