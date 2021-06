[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆조달청 <부이사관 승진> ▶구매사업국 혁신조달과장 임헌억 ▶시설사업국 건축설비과장 박양호 <서기관 승진> ▶기획조정관실 기획재정담당관실 김항수 <기술서기관> ▶조달관리국 공정조달관리과 강구형 ▶신기술서비스국 우수제품구매과 권재령 ▶시설사업국 시설총괄과 신동헌(이상 6월 30일자)

<직위승진> ▶차세대국가종합전자조달시스템 구축 통합추진팀장 송명근 ▶기획조정관실 국제협력담당관 이봉규 ▶조달품질원 품질총괄과장 이병철 ▶조달품질원 조사분석과장 김종화 ▶서울지방조달청 공사관리과장 김태영(이상 7월 1일자)

<과장급 전보> ▶차세대국가종합전자조달시스템 구축 추진단장 전태원 ▶차세대국가종합전자조달시스템 구축 총괄기획팀장 임영훈 ▶차세대국가종합전자조달시스템 구축 시스템개발팀장 오연칠 ▶기획조정관실 규제개혁법무담당관 김삼환 ▶구매사업국 구매총괄과장 백호성 ▶구매사업국 혁신조달기획관실 혁신조달운영과장 김은라 ▶인천지방조달청 자재구매과장 전현철 ▶광주지방조달청 청장 김공진(이상 7월 1일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr