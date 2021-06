속보[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장은 29일 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 기자회견을 열고 "이 정권은 권력을 사유화 하는데 그치지 않고 집권을 연장해 계속 국민을 약탈하려 한다"면서 "우리 헌법의 근간인 자유민주주의에서 자유를 빼내려 한다"고 밝혔다. 이어 "자유는 정부 권력의 한계를 그어주는 것이다. 그러기에 자유가 빠진 민주주의는 진짜 민주주의가 아니고 독재요, 전쟁이다"라며 "이 정권은 도대체 어떤 민주주의를 바라는 것이냐. 도저히 이들을 그대로 두고 볼 수 없다"고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr