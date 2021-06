화순군, 내달부터 ‘하니움 문화스포츠센터’ 개방

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자]=전남 화순군(군수 구충곤)은 코로나19로 임시 휴관했던 하니움 문화스포츠센터의 모든 시설물을 내달 1일부터 개방하고 대관업무를 재개한다고 29일 밝혔다.

개방 시설은 하니움 실내체육관 등 실내 체육시설 3곳과 적벽실, 만연홀, 세미나 1·2실 등 대관시설 5곳을 포함해 모두 8곳이다.

대관시설 별 출입 가능인원은 수용인원의 50% 수준으로 제한되고 출입 전 체온 측정, 마스크 착용, 출입인 정보 인증 등 방역 절차를 거쳐 출입이 가능하다.

체육경기 대회 개최 시에는 참가자 전원의 코로나 검사 결과서 제출 등 사전절차를 밟아야 한다.

군 관계자는 “사회적 거리두기가 이어지고 있는 만큼 시설 이용객의 인원제한 등 방역조치를 양해해 주시길 바란다”며 “군민이 안심하고 안전하게 체육·문화시설을 이용할 수 있도록 앞으로도 방역을 철저히 하겠다”고 말했다.

