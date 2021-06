SGC이테크건설, 올해 상반기 2000억 규모 물류센터 수주

[아시아경제 장효원 기자] SGC이테크건설 SGC이테크건설 016250 | 코스닥 증권정보 현재가 69,700 전일대비 1,700 등락률 +2.50% 거래량 14,888 전일가 68,000 2021.06.29 13:30 장중(20분지연) 관련기사 [지배구조]SGC에너지, 460억으로 최대주주 오른 이우성 부사장②[지배구조]SGC에너지, 3자합병으로 증여 없이 3세 승계 완성①SGC이테크건설 소액주주 ‘뿔났다’… 의결권 3% 모아 주주행동 돌입 close (대표 이복영, 안찬규)이 올 상반기 2000억원 규모의 물류센터를 수주했다고 29일 밝혔다.

SGC이테크건설은 이날 물류센터 신규수주만 상반기에 2000억원 이상을 기록했고 하반기에도 추가 수주를 계획하고 있어 연내 물류센터 신규수주만 5000억원이상이 될 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.

물류센터는 지난해 코로나(COVID-19)로 인한 비대면 소비가 선호되면서 배달, 배송 등의 수요가 증가해 빠르게 확장 중이다. 게다가 이전의 단순 창고 수준이 아니라 포장 로봇을 비롯한 자동화 설비가 구축 된 스마트물류센터 혹은 분류형 기능을 갖춘 물류센터가 필요해 지면서 수요가 더 증가하고 있다.

SGC이테크건설의 첫 물류센터 수주는 지난 2019년에 수주한 6000평 규모의 저온물류센터로 지어진 '칠곡 영남콜드 물류센터'로 지난해 말에 완공됐다. 현재 쿠팡이 사용하고 있다. 지난해에는 추가로 쿠팡의 광주 물류센터도 수주해 현재 마무리 공사가 한창이다.

SGC이테크건설 관계자는 "물류창고가 과거에는 재고물량을 쌓아두기 위한 단순 창고수준 이었으나 현재는 들어온 물량이 바로 분류해서 다시 나갈 수 있는 물류거점 형태"라며 "냉동, 냉장설비 등 그 설비형태가 다양해 회사가 가지고 있는 플랜트 기술력이 경쟁력을 발휘하고 있다"고 설명했다.

실제 냉동, 냉장설비 물류창고를 짓기 위한 플랜트 기술력을 보유한 곳은 많지 않은데다 SGC이테크건설의 기술력은 이 분야에서 독보적이라는 설명이다.

그는 이어 "지난해부터 물류센터 수주물량이 급증하면서 코로나 상황에서도 수주 계획을 달성할 수 있었다"며 "올해는 물류센터에 대한 물량이 더 증가하고 있어 연내 물류센터 수주만 5천억원 이상 기대되는 상황"이라고 말했다.

한편 SGC이테크건설은 케미칼과 건설의 전문성을 보유한 플랜트 사업의 강자로 최근 주거브랜드 더리브(THE LIV)를 통한 주택사업에도 박차를 가하고 있다. 올 해 매출 1조3000억원과 2조4000억원 규모의 신규수주를 가이던스로 제시한 바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr