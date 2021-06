비씨카드, 업계 최초 러시아 결제브랜드 '미르' 국내 매입 담당

러시아 국민, 별도 환전 없이 국내 320만 비씨카드 가맹점에서 미르 카드 이용가능

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 업계 최초로 러시아 국내외 겸용 결제 브랜드 '미르'의 국내 매입 업무를 수행한다고 29일 밝혔다.

미르는 러시아 중앙은행 산하 지불결제기관인 NSPK가 출시한 자체 국내외 겸용 결제 브랜드다. NSPK에 따르면 미르 브랜드 카드는 현재 러시아 등 현지 158개 은행에서 발급 가능하며, 2015년 12월 출시 이후 올 4월까지 누적 약 9900만장이 발급됐다.

그동안 러시아 국민은 우리나라에서 현금 또는 여타 국제브랜드 카드로만 결제할 수 있었다. 그러나 이번 협업으로 러시아 국민은 별도 환전이나 국제브랜드카드 없이도 국내 비씨카드 가맹점에서 미르 브랜드로 발급 받은 신용·체크카드를 그대로 사용할 수 있게 됐다.

이를 위해 양사는 지난해 5월부터 별도 국제브랜드사가 필요 없는 결제 인프라를 구축하고자 결제망을 제휴하고 상호 협력 중이다. 비씨카드는 앞으로도 국내 320만 모든 가맹점에서 오류 없이 미르 브랜드 카드 이용이 가능하도록 결제 인프라를 지속적으로 고도화한다는 방침이다.

비씨카드가 분석한 데이터에 따르면 코로나19가 확산되기 이전인 2019년의 경우 한국을 방문한 러시아 관광객이 약 34만명에 이르며, 매년 약 13%씩 꾸준히 성장하고 있는 것으로 나타났다.

최원석 비씨카드 사장은 "비씨카드의 프로세싱 기술력과 국내 최대 규모의 결제 인프라가 지닌 저력을 NSPK와의 협력을 통해 다시 한 번 입증했다"며 "앞으로도 차별화된 기술력과 결제 인프라 역량으로 방한 러시아 국민의 결제 편의성을 높이고 양국 간의 교류 증대에 기여하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr