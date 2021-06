'EU회의 참석' 룩셈부르크 총리 코로나 확진에 비상

[아시아경제 조유진 기자] 최근 유럽연합(EU) 정상회의에 참석한 그자비에 베텔 룩셈부르크 총리가 코로나19 양성 판정을 받아 EU 방역 당국에 비상이 걸렸다.

룩셈부르크 총리실 대변인은 베텔 총리가 지난 24∼25일 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 정상회의 참석 이틀만에 양성 판정을 받았다고 전했다.

이번 EU 정상회의에는 베텔 총리를 비롯해 앙겔라 메르켈 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 마리오 드라기 이탈리아 총리 등 EU 27개 회원국 정상들이 참석했다.

대변인은 베텔 총리가 마스크 착용과 거리두기 준수 등 방역 규정을 지켰고, 26개 회원국 정상 가운데 누구와도 밀접 접촉을 하지 않았다고 전했다.

EU 정상회의 대변인은 트위터에 베텔 총리는 EU 정상회의 직전 코로나19 검사에서는 음성 판정을 받았고 다른 회원국 정상들과 밀접 접촉하지 않았다는 점을 룩셈부르크 당국이 확인했다고 밝혔다.

베텔 총리는 지난달 아스트라제네카 백신의 1차 접종을 마쳤다.

