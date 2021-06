고신대복음병원 최소윤 교수, 세계소아소화기영양학회 ‘젊은 연구자상’ 수상

소아소화기 전문의 대상 연구성과 뛰어난 연구자로 선정돼

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 고신대복음병원(병원장 오경승) 최소윤 교수가 세계적인 소아·청소년 관련 학회에서 ‘젊은 연구자상(Young Investigator Award)’을 수상했다.

병원 측은 지난 6월 2일부터 5일까지 오스트리아 빈에서 온라인으로 개최된 제6회 세계소아소화기영양학회에서 최 교수가 이 상을 받았다고 28일 밝혔다.

세계소아소화기영양학회는 북미, 유럽, 아시아 등 각 대륙 소아소화기영양학회 연합으로 4년에 한 번씩 개최된다.

젊은 연구자상은 소아소화기 영양분과 전문 과정을 거치고 10년 이내의 젊은 연구자 중 뛰어난 연구 결과를 발표한 연구자에게 수여하는 상이다.

최소윤 교수는 이번 학회에서 ‘소아청소년기 비알코올성 지방간질환 환아’를 대상으로 한 다기관 연구에서 ‘젊은 연구자상’을 수상했다.

최근 코로나19 대유행으로 사회적 거리두기와 같은 새로운 사회규범과 비대면 문화가 늘어남에 따라 야외 활동이 줄어들면서 소아·청소년 비만환자와 비알코올성 지방간질환 환자가 증가 추세에 있다.

최 교수는 사회적인 문제에 대한 깊이 있는 연구와 함께 예방법을 제시하고자 성장 발달의 저하가 발생할 수 있는 갑상샘 기능과의 연관성, 자가면역항체가 양성으로 나오는 경우 등의 임상적 관련 인자들을 발표하며 진료에 활용할 수 있는 근거자료를 제시했다.

최 교수는 “앞으로도 관련 분야 환아들의 치료와 중재를 위해 힘쓰고, 소아청소년의 건강한 삶을 제공할 수 있도록 힘을 쏟겠다”고 수상소감을 밝혔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr