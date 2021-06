해남군, 군정 발전 우수 아이디어 8건 선정

대형폐기물 배출 온라인 신청 등 군정에 반영

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)은 2021년 상반기 제안심사위원회를 개최하고, 대형폐기물 배출 온라인 신청 시스템 구축 등 총 8건을 우수제안으로 선정했다고 28일 밝혔다.

상반기 동안 국민신문고 등을 통해 접수된 제안사항 중 부서 검토와 실무심사를 통해 국민제안 18건, 공무원제안 22건, 명칭·슬로건 공모제안 5건 등 총 45건을 심사, 최종 8건을 선정했다.

분야별 전문가로 구성된 위원회에서 창의성, 실현 가능성 등을 중심으로 심사가 이뤄졌으며, 이번에 선정된 우수제안은 향후 실무부서에서 실시계획을 수립 후 추진해 나갈 예정이다.

국민제안 분야에서는 해남군 평생학습관에 보이스피싱 예방 프로그램 강좌 개설, 해남사랑카드 앱 잔액 기부제도 구축, 운동과 휴대전화기충전을 동시에 하는 자가 발전 운동기구 설치, 주민등록증을 처음 발급하는 대상자에 청년정책 등 각종 혜택 안내를 담은 팸플릿 제공 등 4개의 제안이 선정됐다.

또한 공무원제안 분야에서는 대형폐기물 배출 온라인 신청 시스템 구축, 관광지 매표소에 키오스크 도입, 읍·면과 이장간 비대면 문서 유통 시스템 구축, 악성 민원 대응을 위한 통화연결음 제공 등이 우수제안으로 선정됐다.

우수제안에는 각 50만원의 시상금 또는 해남사랑상품권이 주어지며, 명칭·슬로건 공모로 채택된 모든 제안도 노력 제안으로 결정해 해남사랑상품권을 지급한다.

명현관 군수는 “다양한 매체를 통해 제안을 적극적으로 받아들이고 SNS를 통한 홍보를 강화하는 등 창의적 아이디어 발굴과 군정 참여를 통한 소통행정 추진에 지속해서 노력하겠다”며 “앞으로도 군민들의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.

