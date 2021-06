발목에 수상한 치흔…"30년 경력 교화 위원도 포기" 희대의 존속살해범 박한상(알쓸범잡)

[아시아경제 온라인이슈팀] 지난 1994년 사회적 공분을 불러일으킨 희대의 존속살해범 박한상 사건이 공개됐다.

27일 방송된 tvN '알쓸범잡' 13회에서는 범죄심리학자 박지선 교수가 유명 존속 살해 사건 중 하나인 '박한상 사건'에 대해 설명했다.

박 교수는 이 사건에 대해 "서울 강남구에서 불이 나고, 아들이 나와 부모님을 구하지 못했다면서 운다. 하지만 시신이 발견되자 형사들이 이상하다고 생각한 게, 시신에 찔린 상처와 피가 너무 많았다"며 "(경찰은) 살인사건이라고 생각하고 원한관계 중심으로 수사를 시작했다"고 말했다.

박한상의 범행이 드러날 수 있었던 것은 여러 제보 덕분이었다. 화상 치료를 받았다는 박한상의 머리에 피가 너무 많이 묻어 있었고, 발목에는 물린 듯한 치흔이 발견됐다. 이 치흔은 박한상이 범행하던 도중 아버지가 아들의 발목을 물면서 생긴 상처였던 것으로 드러났고, 결국 박한상은 범행을 자백했다.

범행 당시 23세였던 박한상은 100억대 자산가 집안의 장남이었다. 그는 대학 진학 후 유흥에 빠졌고, 미국으로 유학을 가서도 가산을 탕진했다. 이를 못마땅하게 여긴 부모가 박한상을 혼내자, 원한을 품은 박한상은 부모를 살해한 뒤 유산을 상속받아 빚을 갚으려 했던 것으로 드러났다.

박한상은 용의주도하게 범행을 계획했다. 그는 범행 3일 전 흉기와 휘발유를 사서 몰래 숨겨 놓았다. 이후 부모가 자는 방에서 범행을 저지른 뒤 샤워를 하고 불을 질러 화재신고를 했다.

이와 관련 박 교수는 "존속살인에서 이 정도로 계획적인 범인은 드물다"며 "30년 동안 사형수 면담한 교화위원이 박한상을 포기했다. 6년 상담했는데 범행을 부인하면서 빠져나갈 궁리만 하더라고 한다"고 말했다.

한편 박한상은 현재 사형수로 복역 중이다.

