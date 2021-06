화웨이 창업자 "미국한테 배워야 한다"

"과학·기술에서 더 강하고 유연"

[아시아경제 조현의 기자] 중국 최대 통신장비업체 화웨이의 창업자 겸 최고경영자(CEO) 런정페이가 임직원들에게 "미국한테 과학과 기술을 배워야 한다"고 강조했다. 미국의 고강도 제재에도 세계 시장에서 끊임없이 성장해야 한다는 이유에서다.

28일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 런정페이는 지난달 사내 포럼에서 "미국이 계속 압력을 가해도 화웨이는 계속해서 문을 열어둬야 한다"며 이같이 말했다.

해당 연설은 내달 1일 중국공산당 창당 100주년을 앞두고 지난 26일 화웨이의 사내 온라인 포럼에 게시됐다.

런정페이는 미국의 제재에 따라 회사가 직면하는 어려움과 관련해 "중국은 세계의 한 부분이기 때문에 국내 시장도 회사의 국제화에 포함된다"고 말했다.

이어 "우리는 문을 닫을 수 없으며 계속 문을 열어야 한다"며 "특히 미국이 과학과 기술에서 유연하고 강하기 때문에 배울 필요가 있다"고 덧붙였다.

그는 "미국이 우리를 억누른다는 이유로 미국을 교사로 인정하지 않을 필요는 없다"며 "미국으로 배우지 않으면 고립으로 이어질 것"이라고 경고했다.

세계 최대 통신장비업체인 화웨이는 도널드 트럼프 전 대통령 재임 시절인 2019년부터 미국의 강력한 제재로 고통을 겪고 있다. 현재 화웨이가 미국의 기술과 서비스와 관련된 제품에 접근할 수 있는 길은 사실상 차단됐다.

화웨이는 이에 중저가 스마트폰 브랜드 '아너'를 매각하는 한편 클라우딩 컴퓨팅 서비스(클라우드 서비스) 부문과 스마트카 역량을 강화하고 있다.

런정페이는 빠르게 변화하는 국제 환경과 관련된 임직원의 질문에 "도전은 일반적이며 회사는 국제 파트너와 계속 협력해야 한다"고 말했다.

그는 임직원들에게 중국 드라마 '각성연대'를 추천하기도 했다. 중국 공산당 창당 100주년을 앞두고 방송되는 해당 방송은 공산당 설립 스토리를 담고 있다.

런정페이는 "진보는 역사상 쉬운 적이 없다"며 "지난 세기의 많은 난관이 담겨 있는 이 중요한 방송을 봐야 한다"고 강조했다.

