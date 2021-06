이광재 "윤석열·최재형, 쿠데타와 다를 바 없다…부끄러운 줄 알라"

[아시아경제 박철응 기자] 이광재 더불어민주당 의원이 윤석열 전 검찰총장과 최재형 감사원장을 향해 '쿠데타'라는 표현을 써가며 맹비난했다.

이 의원은 28일 페이스북에 '권력기관 수장들의 연성 쿠데타를 심판해야 할 때 입니다'라는 제목의 글을 올렸다. 최 원장의 경우 이날 사의를 표했고, 윤 전 총장은 29일 대선 출마 선언을 할 예정이다.

이 의원은 "임명권자 등에 칼을 꽂는 기회주의자 윤석열·최재형은 호가호위의 '반사체'에 불과하다"면서 "탱크만 동원하지 않았지 반 세기 전 군사 쿠데타와 다를 바 없다"고 했다.

그는 이어 "부끄러운 줄 아시길 바란다. 권력기관의 수장으로, 검찰총장과 감사원장을 지낸 두 사람이 정계 진출의 계산기를 두드리며 여기저기 기웃거리고 있다. 공직은 대한민국 국민을 위해 일하는 성스러운 커리어이지, 정치 야욕을 위한 스펙 한 줄이 절대 아니다"고 했다.

그러면서 "미래를 봐야 할 21세기에, 권력기관의 장이었음을 정치자산으로 생각하는 작태에 안쓰러운 마음"이라며 "현 정부에 대한 저항이 마치 대권으로 가는 열쇠라고 착각하고 있는 것 같다. 공직은 결코 대선 출마를 위한 징검다리가 아니다"고 강조했다.

이 의원은 또 "눈 앞에 있는 지지율과 주변 사람들의 유혹은 신기루에 불과하다. 구시대의 문법에서 벗어나라. 현실을 직시해 정도를 걷길 바란다"고 글을 맺었다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr