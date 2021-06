예탁원, 사모펀드 투명성 강화 위한 '비시장성자산 투자지원 플랫폼' 가동

[아시아경제 이선애 기자] 한국예탁결제원은 사모펀드 시장 투명성 제고와 모험자본 육성지원을 위한 '비시장성자산 투자지원 플랫폼' 서비스를 시작한다고 28일 밝혔다. 비시장성자산은 사모사채 등 비상장·비예탁 증권, 부동산, 장외파생상품, 해외자산 등 예탁원에서 중앙집중적 방식으로 보관 또는 관리할 수 없는 투자자산이다.

예탁원은 이날 오전 10시 서울 여의도 글래드 호텔에서 '비시장성자산 투자지원 플랫폼' 기념식을 개최했다. 자산운용업계와 제도적 뒷받침을 위해 노력한 금융감독원과 금융투자협회 주요 인사 50여명이 참석했다. 이주현 금감원 국장, 나석진 금융투자협회 상무, 조종광 한국증권금융 본부장, 정상욱 KTB자산운용 이사, 서승주 신한아이타스 상무 등이다. 개회식에선 플랫폼 구축사업에 적극적으로 협력한 참가자들에 포상이 수여됐다.

예탁원은 플랫폼 구축 배경으로 사모펀드 시장의 양적인 성장이 이뤄졌으나, 수익성이 높은 비시장성자산에 대한 투자 확대로 최근 대규모 상환·환매연기 사태 등 투자자 보호 저해 등 부작용이 노출됐다는 점을 강조했다. 예탁원은 부작용의 하나로 옵티머스 사태를 들며, 이는 자산의 종류가 다양하고 비정형화된 가운데, 수기업무처리 관행까지 더해져 발생한 것으로 지목된다. 이에 예탁원은 업계 실무를 반영한 표준을 수립한 뒤 이를 전산 플랫폼으로 구축하는 작업을 했다. 표준이란 업무 관행을 분석해 자산분류 체계(244개 자산유형 식별), 자산유형별 정보관리 체계, 표준코드 부여 체계, 참가기관별 역할 체계 등을 말한다.

플랫폼은 예탁원에 전자등록·예탁되지 않은 비시장성자산에 대한 표준코드 관리시스템을 구축해 집합투자업자 운용명세와 신탁업자 자산보관명세를 상호대사와 검증을 할 수 있게 한 것이다. 이를 통해 옵티머스 사태와 같은 부정을 방지할 수 있을 것으로 기대했다. 자산운용사와 수탁사의 자산대사가 보다 투명해져 투자자 신뢰회복에도 도움이 된다고 보았다. 금감원과 금투협은 플랫폼 참여도 제고를 위해 자산대사 가이드라인 및 신탁업자의 수탁 업무 처리 가이드라인에 플랫폼 이용 관련 내용을 명시했다.

향후 수탁사의 자산대사 의무를 사모펀드에서 전체 공·사모 펀드로 확대하는 입법이 예고돼 있어, 예탁원은 이에 대응해 플랫폼을 확대할 계획이다. 또한 비시장성자산 운용지시 지원시스템도 오는 2022년 상반기를 목표로 개발 중이라고 했다.

이명호 사장은 "예탁원은 건전하고 역동적인 사모펀드 시장 구축을 통해 앞으로도 노력하겠다"며 "잔고대사 지원율 확대하고 업계 운용지시 서비스를 계획하고 있다"고 말했다.

