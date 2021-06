한양, 오산세교 지역주택조합 사업 시공사로 선정

[아시아경제 류태민 기자] 한양은 지난 25일 오산세교 지역주택조합 측이 총회를 열고 한양과 동일토건을 공동시공사로 최종 선정했다고 28일 밝혔다.

오산세교 지역주택조합 공동주택 사업은 오산시 서동 39 일대에 공동주택 786가구와 근린생활시설을 조성하는 사업으로 총 공사금액은 약 1135억원(한양 지분 약 70%, 약 795억원)이다. 지하 2층에서 지상 29층, 총 8개동으로 조성되며, 동일지역 범위에 거주하는 주민이 직접 조합을 구성해 추진하는 지역주택조합 사업방식으로 진행된다.

한양은 올 상반기 천안, 화성 등에서 약 9000억원 규모의 주택사업을 수주한 데 이은 이번 수주로 주택부문에서만 약 1조원의 수주를 달성하게 됐다. 주력사업인 주택사업 뿐만 아니라 미래 성장동력으로 추진 중인 고흥만, 해창만 수상태양광 사업 등 에너지부문을 포함한 전체 수주액은 약 1조3000억원에 달한다.

한양은 양질의 수주를 지속적으로 확보하기 위해, 브랜드 경쟁력을 한층 높이고 지자체 및 LH, SH공사를 통한 공모사업과 민간제안형 개발사업, 스마트시티, 물류센터, 데이터센터 등 비주거 사업분야도 적극 공략해 나갈 방침이다. 또한 미래사업인 에너지 부문에서도 육상 및 수상태양광, 바이오매스발전사업 등 신재생에너지 사업과 동북아 LNG Hub 터미널 등 현재 추진 중인 사업에서 성과를 거둠으로써 주택개발, 에너지기업으로 지속 성장하기 위한 기반을 공고히 한다는 계획이라고 밝혔다.

