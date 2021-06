임정배(왼쪽 두 번째) 대상 대표를 비롯한 임직원들이 28일 서울 동대문구 대상 본사에서 열린 '대상그룹 헌혈캠페인, 전국민 동참 레드챌린지'에 참가해 7월 한 달 간 전 국민의 헌혈 참여를 촉구하는 캠페인을 펼치고 있다./강진형 기자aymsdream@

