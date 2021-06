중기硏 "주 52시간제 전면 시행에 따른 中企 전략적 대응 필요"

주 52시간제, 위기 아닌 기회로 인식하고 적극적 대응해야

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업연구원(원장 오동윤)이 "중소기업은 주52시간제의 전면시행을 위기가 아닌 기회로 인식하고 적극적으로 대응할 필요하다"고 강조했다. 중소벤처기업연구원은 주 52시간제가 오는 7월부터 5인 이상 기업으로 확대돼 전면 시행됨에 따라 중소기업의 대응 방안에 관한 보고서를 발표하며 이 같이 밝혔다.

보고서에 따르면 주 52시간제 적용을 받는 5~299인 이하 사업장은 82만2314개사, 근로자 수는 929만369명으로, 전체 주 52시간제 적용 사업장 및 근로자 수의 각각 99.6%, 79.1%를 차지하는 것으로 나타났다. 국내 일부 중소기업은 생산직과 사무직의 개별적인 근로상황에 따라 노동시간을 단축하기 위해 교대근무제, 유연근로시간제, 업무효율성 증진, 근로시간 강화, 일과 가정의 균형 방안 등을 수행하고 있는 것으로 파악됐다.

하지만 중소기업의 주 52시간제 시행과 관련해 업계는 유연근로시간제와 특별연장근로 등 제도적 개선과 함께 산업 특수성을 감안한 유연한 운영방안 등을 요구하는 것으로 나타났다. 중소벤처기업연구원은 주 52시간제 전면시행을 계기로 중소기업의 인식전환, 생산성 향상, 기업문화 개선, 청년 인재의 확보 및 유지 강화를 위한 전략적 대응이 필요하다고 제안했다.

우선 주 52시간제가 '기업의 경쟁력을 강화시킬 수 있는 좋은 기회'라는 중소기업 최고경영자(CEO)의 인식전환이 중요함을 제안했다. 유연근로시간제 도입 등을 통한 근로시간 단축이 기업 성과와 기업 매력도를 높이고 전문인력 확보·유지·개발에 긍정적인 영향을 미침을 강조했다. 또 주 52시간제가 성공적으로 안착되기 위해선 생산성 향상 노력이 병행될 필요가 있다고 했다. 중소기업이 자체적으로 생산성을 높이기 위해서는 업무 효율화 방안 추진, 종업원 교육 확대 등 다양한 방안들을 마련해야 한다는 것이다.

주 52시간제 도입을 단순히 근로시간제의 변화에 국한하지 않고 중장기적인 관점에서 이를 기업문화 개선의 계기로 활용하는 것이 중요하다는 내용도 담겼다. 우리나라 중소기업에서는 가족친화적인 조직문화가 많이 확산되지 않은 만큼 주52시간제 시행과 함께 가족 친화적 조직문화 뿐만 아니라 노사간 신뢰문화 조성 등을 고려해야 한다는 것이다.

중소벤처기업연구원은 주 52시간제 시행을 청년 인재의 확보 및 유지 노력과 적극 연계할 것도 제안했다. 주 52시간제와 연계해 중소기업은 고용주 브랜드 관리, 일과 가정의 균형 방안 등을 통해 청년 인재를 확보하고 유지하는 노력을 강화할 필요가 있다고 강조했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr