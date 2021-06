'성남 실종 고교생' 김휘성군, 실종 7일 만에 숨진 채 발견(종합)

타살 정황·상처 보이지 않아

경찰, 김군 '극단 선택' 추정

[아시아경제 정동훈 기자] 지난 22일 실종된 고등학생 김휘성 군이 실종 7일만에 야산에서 숨진 채 발견됐다.

경기 분당경찰서는 28일 오전 6시 33분 성남시 분당구 새마을연수원 정문 인근 야산 산책로 인근에서 김 군의 시신을 발견했다고 밝혔다.

발견 당시 김군은 머리에 종량제 봉투를 뒤집어쓴 채 반듯하게 누운 상태로 발견됐다. 시신에서 타살을 의심할 만한 외상은 확인되지 않았다. 또한 유서 등도 발견되지 않은 것으로 알려졌다. 또한 경찰은 김군이 스스로 새마을연수원 인근으로 향하는 모습이 담긴 블랙박스 영상을 확보한 것으로 알려졌다.

경찰은 이같은 정황을 종합해 김군이 극단적 선택을 했을 가능성에 무게를 두고 있다. 경찰 관계자는 "타인에 의해 외력이 행사된 정황은 보이지 않고 상처 등도 없어 현재까지는 김 군이 극단적 선택을 한 것으로 추정하고 있다"고 밝혔다.

앞서 김군은 지난 22일 "야간 자율학습을 하고 9시쯤 들어가겠다"는 문자메시지를 보낸 이후 연락이 두절됐다. 이후 김군은 같은 날 오후 4시 40분께 하교한 뒤 인근 편의점에서 교통카드를 충전하고 종량제 봉투를 샀다. 이어 서현역 인근 서점에서 책을 산 뒤 거리로 나와 버스정류장으로 이동했다. 김군이 탑승한 버스에는 내부 블랙박스가 없어 그간 김군의 행적은 묘연했다.

경찰은 전날 오전 10시부터 분당 율동공원, 새마을연수원, 천은정사 일대에 3개 기동대 인력 180여명과 헬기, 드론, 수색견 등을 투입해 김 군 수색작업을 벌이는 등 지난 23일부터 김군의 행적을 쫓았다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr