개그맨 권혁수·정주리, 티몬 라방 출연…다양한 집콕 먹거리 소개

[아시아경제 김보경 기자] 티몬의 '대한민국 동행세일' 라이브 방송에 개그맨 권혁수와 정주리가 출연한다. 이들은 메인 진행자인 스타일리스트 서수경과 함께 특별한 가격의 집콕 먹거리들을 유쾌한 입담으로 소개할 예정이다.

28일 오전 11시에는 권혁수가 먼저 시청자의 관심 몰이에 나선다. 방송에서는 ▲신림동 또순이 백순대볶음(9900원/1㎏)과 ▲이정섭 불맛 직화오리(3팩/1만1900원)를 특가 판매한다. 두 상품 모두 기존 온라인 최저가 대비 20% 이상 낮은 가격에 구매할 수 있다. 이날 라방에서는 ▲실크 순수 프리미엄 3겹 화장지(1만5900원/2팩) 또한 기존 최저가의 절반 수준으로 제공한다.

오는 30일 오전 11시 라방에는 정주리가 연예계 절친인 허경환의 '허닭' 상품 판매를 맡았다. 닭가슴살 스테이크와 곤약 볶음밥 등 ▲허닭 다이어트 대표 메뉴 98종(1900~3900원)을 단독 특가로 선보일 계획이다. 여름 제철 반찬인 ▲매실절임(1만5900원/430g)과 간편 간식을 위한 필수 조리기구로 주목받는 ▲와플 메이커(2만900원)도 저가에 구매할 수 있다.

이 밖에도 티비온 라방에서는 다양한 먹거리들을 동행세일 특가로 만나볼 수 있다. 30일 오후 3시에는 ▲맑은자연 국내산 포도즙(3만9500원/50팩)과 ▲보꼬네 피자(2500원/1팩)를 온라인 최저가 및 무료배송 혜택으로 선보인다. 이어 다음달 1일 오전 11시에는 ▲푸드렐라 통통 가라아게(3900원/1봉), 2일에는 ▲유혜광생돈까스(1만6600원/5팩) 제품도 특가로 판매한다.

티몬 동행세일 라방의 주요방송은 중소기업유통센터의 '가치삽시다TV'로도 동시 송출된다. 티몬과 중기유통센터가 준비한 방송 중 구매 이벤트에 응모할 경우 소상공인 우수 상품을 보다 알뜰한 가격으로 구매 가능하다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr