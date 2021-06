신한금융, '서울메이드' 사업에 참여할 스타트업 모집

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 서울산업진흥원과 함께 다음달 9일까지 '서울메이드' 사업에 참여할 스타트업을 모집한다고 28일 밝혔다.

서울메이드는 서울산업진흥원이 가치있는 소비를 지향하는 전세계 MZ세대에게 서울의 감성이 담긴 콘텐츠와 상품·공간 등을 널리 알리기 위해 만든 라이프스타일 플랫폼이다.

이번 사업은 스타트업 육성 노하우를 보유한 신한금융의 신한퓨처스랩과 서울산업진흥원의 서울메이드를 통해 새로운 라이프스타일을 만들어 나갈 스타트업을 발굴 및 육성할 목적으로 기획됐다.

이번 사업의 모집 대상자는 창업 7년 이내의 초기 스타트업으로, 선발 기업에게는 ▲서울메이드·신한퓨처스랩 브랜드 마케팅 특화 지원 프로그램 ▲우수기업 멘토링 ▲전문 투자기관 연계 등 맞춤형 종합지원 프로그램이 제공된다.

서울메이드·신한퓨처스랩 브랜드 마케팅 특화 지원 프로그램은 광고 대행사인 제일기획을 매칭해 스타트업의 맞춤형 마케팅 콘셉트 도출, 홍보영상 제작, 사회관계망서비스(SNS) 홍보 등 효과적인 MZ세대 공략을 위한 브랜드 구축을 지원할 방침이다.

또한 우아한형제들·스마트스터디벤처스 등 우수 스타트업을 매칭해 사업 고도화를 위한 멘토링을 실시할 예정이며, 벤처캐피탈(VC)·엑셀러레이터(AC) 등을 통해 투자 자문단을 구성하고 국내외 투자기관 매칭, IR 교육, 직접투자 기회 등 다양한 서비스를 제공할 계획이다.

이성용 신한금융 디지털부문장은 “"신한퓨처스랩에서 축적한 다양한 경험을 기반으로 지속가능한 서울의 라이프스타일을 만들어갈 혁신적인 스타트업을 발굴 및 육성하겠다"며 "앞으로도 다양한 분야의 스타트업을 지원하고 스타트업 생태계를 조성하기 위해 적극적으로 노력하겠다"고 말했다.

