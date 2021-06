지난해 韓 콘텐츠 매출 126조원…2008년 금융위기 이후 첫 역성장

[아시아경제 최동현 기자] 지난해 한국 콘텐츠산업이 코로나19 여파로 12년 만에 처음으로 역성장을 기록한 것으로 나타났다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 28일 발표한 '2020년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석보고서'에 따르면 지난해 국내 콘텐츠산업의 연간 매출액은 전년 대비 0.5% 감소한 126조원으로 집계됐다. 2008년 글로벌 금융위기 당시 콘텐츠산업 매출이 전년 대비 1.1% 줄어든 이후 12년 만의 첫 역성장이다.

지난해 연간 매출은 다소 감소했지만 하반기 매출은 상반기 대비 18.1%, 전년동기 대비 0.8% 증가한 68조2000억원으로 집계돼 후반으로 갈수록 회복 흐름을 보였다. 이는 콘텐츠업계가 코로나19로 인한 산업환경 변화에 따라 K팝 플랫폼 출시, OMO(Online Merges with Offline) 미디어 커머스의 진화 등 디지털 전환으로의 대응책을 신속히 모색한 것에 힘입은 결과로 분석된다.

장르에 따른 부진의 정도도 달랐다. 지난해 연간 매출을 기준으로 ▲만화(21.2%) ▲게임(12.8%) ▲지식정보(12.8%)가 전년 대비 높은 성장률을 기록했다. 반면 ▲영화(-51.8%) ▲애니(-17.5%) ▲광고(-11.3%) ▲음악(-9.6%)은 매출이 감소했다.

코로나19 위기 속에서도 콘텐츠 산업의 수출은 선방했다. 지난해 국내 콘텐츠산업의 연간 수출액은 전년 대비 6.3% 증가한 약 108억3000만달러(약 12조2000억원)로 집계됐다. 이는 방탄소년단(BTS)과 봉준호 감독의 영화 '기생충' 등 한류 대표 콘텐츠의 선전 덕이라는 평가다.

장르별로는 전체 수출액의 66.9%를 차지하는 '게임'이 전년 대비 8.8% 증가한 약 72억5000만달러의 실적을 거두며 실적을 견인했다. ▲출판(61.1%) ▲영화(43.0%) ▲만화(40.9%) 장르에서도 큰 폭의 성장세를 보였다. 출판은 서적류 외 인쇄물의 수출이 크게 신장됐으며, 영화는 현지 배급수익 감소로 보인 지난해 0.9%의 감소세를 벗어나 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 판권 판매 등의 영향으로 수출액이 증가했다. 반면 콘서트 등 해외 대면행사 취소로 타격이 컸던 ▲애니메이션(-37.0%) ▲광고(-23.3%) ▲음악(-8.9%) 장르는 감소세를 기록했다.

이번 보고서는 콘텐츠산업 11개 장르의 지난해 하반기 및 연간 주요 동향을 분석했다. 사업체 2815개사 대상 실태조사 결과와 137개 상장사 자료 분석을 통해 매출과 수출 등 주요 산업규모를 추정했다.

