전국 곳곳에 천둥·번개 동반 소나기…낮 최고 30도

수도권과 중부지방, 전라권 내륙에 소나기

대기불안정으로 잦은 소나기, 장마는 7월초

모레까지 소나기…낮 최고 30도 '습한 더위'

[아시아경제 한진주 기자] 월요일인 28일 전국에 구름이 많고 중부지방과 전라권을 중심으로 소나기가 내리겠다.

이날 기상청은 대기불안정으로 인해 중부지방과 전라권 내륙을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 소나기가 오는곳이 많다고 예보했다. 일부 지역에서는 우박이 떨어지는 곳도 있어 농작물과 시설물 관리에 유의해야 한다.

이날 예상 강수량은 중부지방(강원영동 제외), 전라권, 경상서부내륙 10~60mm, 제주도(서부·산지) 5~20mm다. 동풍이 유입되면서 영동과 경북 동해안에도 5mm 미만의 비가 내리겠다.

이날 낮 최고기온이 30도까지 올라 습하고 더운 날씨가 이어진다. 이날 낮 최고기온은 서울 29도, 대전·광주 30도, 청주·전주 29도, 춘천·대구·창원·목포 28도, 인천·부산 27도 등이다. 습도가 높아 체감 온도가 31도 이상으로 오르는 곳도 있다. 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다.

최근 들어 소나기가 자주 내리고 있지만 장마와는 무관하다는 것이 기상청의 설명이다. 소나기는 우리나라 상층에 찬 공기가 머무르고 낮 동안 지상 기온이 오르면서 생겨난 대기 불안정으로 인한 것으로 정체전선은 아직까지 우리나라로 북상하지 못하고 있다. 장마는 평년보다 늦은 7월 초에 시작될 것으로 예상된다.

기상청은 "국지적으로 비구름대가 발달해 내리는 소나기의 특성상 강수강도와 강수량의 지역 간 차이가 크고, 소강상태를 보이는 곳도 많아 최신 기상정보를 참고하기 바란다"고 말했다.

화요일인 29일에도 소나기 소식이 있다. 중부지방(강원영동 제외), 전라권내륙, 경북북부내륙, 경남서부내륙에 5~40mm 가량 내린다. 모레도 낮부터 저녁 사이에 중부내륙을 중심으로 소나기가 이어진다.

29일 낮까지 강원 산지에는 가시거리 200m 이하의 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 터널과 골짜기에서 차량을 운행할 때 주의해야 한다. 내륙 지역에서도 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr