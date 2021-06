이동진 도봉구청장 ‘도봉 나빌레라’ 토크콘서트 개최 구민 소통

구민과 함께한 ‘사람을 향한 도시, 더 큰 도봉’ 변화와 성장 이야기, 구정에 대한 구민의 바람과 향후 구정 운영 가치 공유하는 시간 마련... 7월1일 오후 4시 도봉구 공식 유튜브 채널인 ‘도봉봉TV’와 도봉구청 페이스북에서 실시간 시청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 민선 7기 3주년을 기념, 7월1일 오후 4시 '도봉 나빌레라' 토크콘서트를 온라인으로 개최, '도봉구의 변화와 혁신' '구민의 성장' '도봉구의 미래'에 대한 이야기를 나눈다.

이번 행사는 구민과 함께한 ‘사람을 향한 도시, 더 큰 도봉’의 변화와 성과를 돌아보고 향후 구정에 대한 구민의 바람 및 구정 운영 가치를 공유하는 시간을 통해 구민과 함께 공감하고 화합하기 위해 마련됐다.

행사는 플랫폼창동61 레드박스에서 진행, 코로나19 방역수칙을 준수, 현장에는 주민대표 등 30명의 인원만 참가한다. 이날 전체 실황은 도봉구 공식 유튜브 채널인 ‘도봉봉TV’와 도봉구청 페이스북에서 실시간으로 시청할 수 있다.

‘도봉 나빌레라’ 토크콘서트는 문화공연과 도봉구정의 모습들을 담은 영상, 토크콘서트 등의 프로그램들로 꾸려졌으며, 사전 설문조사를 실시해 구정에 대한 주민들의 다양한 의견들을 모아 현장에서 전달할 예정이다.

설문조사는 도봉구 대표 SNS에 게재된 QR코드를 통해 6월25일부터 6월30일까지 등록할 수 있다.

이동진 도봉구청장은 “이번 행사에서 지난 11년간 구민과 함께 노력해 왔던 도전의 역사, 구정의 성과들을 나누고 싶다"면서 "도봉구가 걸어왔던 함께 성장하는 공동체의 가치가 바로 마을 민주주의 실현, 지방자치 본질이라고 생각한다. 남은 1년도 사람을 향한 도봉의 더 큰 발걸음은 계속될 것"이라고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr