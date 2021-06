송파ICT청년창업지원센터 스타트업 투자유치 노하우 공유

시드(Seed)단계부터 시리즈B까지 투자유치 성공한 ‘창업의 달인’ 비법 전수...6월29일 오후 2시 오프라인 강의, 7월1일 송파SSEM 온라인 공개

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 29일 오후 2시 송파ICT청년창업지원센터에서 7개의 유망 스타트업 대표와 함께 '슬기로운 스타트업 투자생활 특강'을 진행한다.

이번 특강은 시드단계부터 시리즈B단계까지 투자유치를 받은 스타트업 기업대표의 창업 및 운영 노하우, 어려움을 청취할 수 있는 좋은 기회다.

통상 스타트업의 기업가치와 금액에 따라 3개의 투자단계로 나뉜다.

▲시드단계는 기업가치 30억 원, 투자금액 5억 원까지로 아이디어 개발 및 시제품 제작 ▲시리즈A는 기업가치 200억 원, 투자금액 50억 원까지로 제품·서비스의 정식 출시 ▲시리즈B는 기업가치 수백억, 투자금액 200억 원까지로 대규모 채용 등 성장가속화가 이루어지는 시기이다.

위의 투자단계를 두루 겪은 ▲종달랩 ▲셀라퓨틱스바이오 ▲학생독립만세 ▲셀러노트 ▲매치 ▲메디픽셀 ▲지바이크의 대표가 강의에 나선다.

이들의 투자유치 및 경영 비법을 전수하며 온·오프라인 질의응답 및 네트워킹 시간도 갖는다.

특강은 온·오프라인 동시 진행으로 서울창조경제혁신센터 유튜브를 통해서도 생중계되며, 7월1일 이후에는 송파구 자체교육지원체계인 송파쌤 사이트에 강의영상이 공개된다.

창업에 관심이 있는 누구나 특강에 참여할 수 있으며 기타 자세한 사항은 송파구 홈페이지를 참조하거나 송파구청 일자리정책담당관 또는 송파ICT청년창업지원센터에서 확인할 수 있다.

박성수 구청장은 “어렵게만 느껴지는 스타트업 창업부터, 기업의 성장 및 수익 창출까지 노하우를 공유할 수 있는 자리를 마련했다”면서 “앞으로도 창업하기 좋고 기업하기 좋은 환경을 만들 수 있도록 정책적 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

