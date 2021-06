[아시아경제 이광호 기자]충남 천안에서 20대 A씨가 운전하던 렌터카가 도로 옆 전신주를 들이받아 인근 40여 가구에 정전이 발생했다.

27일 경찰에 따르면 이날 오전 5시 30분께 천안시 서북구 두정동 한 주택가에서 20대 A씨가 운전하던 렌터카가 도로 옆 전신주를 들이받았다.

이 사고로 운전자 A씨와 동승자 4명이 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌다.

전신주가 넘어지면서 인근 40여 가구에 정전이 발생하고 주차된 차량 4대도 파손됐다.

현재 경찰은 운전자의 음주 여부와 구체적인 사고 경위를 확인하고 있다.

