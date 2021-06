[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 25일 오후 구청 별관 강당에서 진행된 ‘제71주년 6.25 영웅사진 전달식’에 참석, 사진을 전달받은 유공자 및 유가족들과 함께 기념촬영을 했다.

이날 행사에서는 6.25전쟁 참전 유공자 무공훈장을 전수, 한강미디어고등학교 재학생들의 재능기부를 통해 촬영한 국가유공자의 사진을 액자로 제작해 전달, 나라를 위한 헌신과 희생에 감사하는 마음을 전했다.

채현일 구청장은 "호국영령의 값진 희생이 헛되지 않게 자유민주주의를 지키고, 다시는 이 땅에서 전쟁이 일어나지 않도록 한반도의 평화와 번영, 통일을 위해 노력하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr