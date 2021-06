경찰, '1만명 투약량' 마약 소지 20대 남녀 구속 송치

[아시아경제 이정윤 기자] 필로폰과 대마를 대량 소지하다 경찰에 붙잡힌 20대 남녀가 검찰에 넘겨졌다.

25일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 이날 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 이들을 구속 송치했다.

이들은 지난 16일 오전 0시 30분께 강남구의 한 길거리에 세워진 벤츠 차량에서 필로폰·대마 가루 280g을 소지하고 있다가 현행범으로 체포됐다. 이는 약 1만명이 투약할 수 있는 분량으로 전해졌다.

"누군가 차량에서 현금을 주고, 봉투에 든 흰 가루를 받는다"는 112 신고를 접수한 경찰은 도주하려던 두 사람을 붙잡았다. 이들은 경찰관이 차량 뒷좌석에 놓인 비닐 파우치를 유심히 살펴보자 '친구의 물건'이라고 핑계를 대며 숨기려고 한 것으로 알려졌다. 경찰은 이들에 대해 구속영장을 신청했고 법원은 지난 18일 영장을 발부했다.

경찰은 두 사람의 마약 투약 여부와 입수 경로를 수사하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr