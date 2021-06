[아시아경제 박지환 기자] 오는 8월 산업통상자원부에 에너지 전담 차관이 신설될 것으로 보인다.

25일 국회와 산업통상자원부에 따르면 산업부 에너지 차관 신설 내용의 정부조직법 개정안이 이날 오후 국회 법제사법위원회 전체 회의를 통과했다.

개정안이 오는 29일 본회의를 최종 통과하면 공포 후 1개월 뒤 시행되게 된다. 시기상 8월 초 신설이 될 것으로 예상된다.

앞서 산업부는 노무현 정부 시절이던 2005년 복수차관제가 시행되면서 제2차관직을 신설했다. 하지만 이번 정부 들어 제2차관 직제가 사라지고 통상업무를 전담하는 통상교섭본부(차관급)가 만들어졌다.

지난해 11월 문재인 대통령이 에너지 전담 차관을 신설하겠다고 밝히면서 이번 법 개정으로 이어졌다. 에너지 차관이 신설되면 산업부는 3차관 체제의 조직이 된다.

