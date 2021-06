경상남도교육청고성도서관-거류초등학교 업무 협약

도서관 길 위의 인문학 공모사업‘마음을 여는 그림책 ’협력 운영

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도교육청 고성도서관 허윤금 관장이 25일 거류초등학교와 업무협약을 체결하고, 2021년 도서관 길 위의 인문학 공모사업을 운영한다.

고성도서관은 올해 초 문화체육관광부에서 주최하는 도서관 길 위의 인문학 공모사업 2개 부문 선정에 이어 6월 2차 공모에도 1개 부문 어린이 대상 프로그램이 선정돼 성인, 청소년, 어린이를 대상으로 공모사업을 운영하는 그랜드 슬램을 달성하게 됐다.

이번에 선정된 공모사업은 초등학교 2개교 학생을 대상으로 ‘작가의 숲에서 그림책을 만나다’라는 주제로 어린이 인문 프로그램으로 운영한다.

거류초등학교는 ‘마음을 여는 그림책 여행’이란 소주제로 9월부터 10월까지 총 7회에 걸쳐 아이들의 마음을 다독이는 다양한 주제의 그림책 읽어주기와 책놀이를 곁들인 독서심리 프로그램으로 운영된다.

4회차에는 아이들의 상상력을 일깨우는 상상마당 공간투어와 체험, 견학프로그램도 기획하고 있어 더욱 풍성하게 운영될 예정이다.

도서관 관계자는 “고성도서관에서 지원하는 이러한 사업으로 아이들이 한층 더 심리적으로 성장하는 계기가 되고, 아울러 학교도서관과 공공도서관이 협력적 관계를 유지하며 함께 성장하는 기회가 됐으면 한다”고 밝혔다.

