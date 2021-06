[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 하수도사업소는 경남 지역 고등학교 교장, 교사단에서 사업소 내 홍보관을 방문했다고 25일 밝혔다.

사전 탐방을 통해 사업소 내 현장 견학코스 탐방을 한 후, 지역 학생들에게도 적극적으로 홍보할 계획이다.

견학을 마친 교사단체는 "환경정비가 잘돼 있어서 놀라웠고, 편의시설이 많아 학생들이 방문해서 안전하고 유익한 견학 및 체험활동을 할 수 있겠다"고 말했다.

하수도사업소는 참여형 체험행사와 연령대별 맞춤형 견학 안내를 적극적으로 추진하고, 진로 체험을 위한 견학프로그램을 진행하고 있다.

