산업현장서 고생만하던 그들이 UNIST에 갔더니? AI로 현장숙제 풀어버렸다

25일 UNIST 인공지능혁신파크, ‘AI 노바투스 아카데미아’ 첫 수료식



1기 교육생 36명, 산업현장 개선 인공지능 프로젝트 11건 수행 성과

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] #1. 삼양사 울산공장 설탕 제조 라인. 설탕 제조는 재료의 특성과 품질에 따라 공정조건이 달라진다. 지금까지 이 공정은 그동안 쌓아온 경험에 의존해 선정됐다.

울산공장 이재경 팀장은 데이터를 기초로 한 인공지능으로 이 숙제를 해결하려 했다. 원재료에 따른 제당 생산성과 품질의 관계를 데이터로 구축하고, 인공지능 모델을 구현하면서 이 팀장의 숙제가 단박에 풀렸다.

이 모델을 곧 현장에 적용하면 연간 1억6000만원의 제조비용이 절감될 것으로 예상한다.

#2. 울산에 본사를 둔 IT 솔루션 기업 ㈜스카이시스는 제조업 현장에서 부릴 ‘똑똑한’ CCTV를 개발하고 있다.

생산 흐름을 파악하고, 작업자의 안전을 지키는 스마트 CCTV이다. 문제는 영상에 불필요한 작업자의 모습이 계속 찍힌다는 것이다. 박보은 팀장은 인공지능을 접목한 컴퓨터 비전 기술을 활용해 작업자의 모습을 자동으로 지워냈다.

회사는 2억원 정도로 예상되던 개발비용을 절감했고, 향후 50억원대 사업 수주에도 파란불이 들어왔다.

울산과학기술원(UNIST) 인공지능혁신파크에서 진행한 ‘인공지능(AI) 노바투스 아카데미아’ 수료생들의 실제 사례들이다.

이들은 울산지역 기업 재직자들로, 인공지능 기초교육을 듣고 현장 맞춤형 프로젝트를 진행하면서 산업현장의 문제를 직접 해결하는 산경험을 쌓았다.

25일(금) 오전 9시 30분 UNIST 산학융합캠퍼스에서 ‘AI 노바투스 아카데미아 1기 수료식’이 열렸다.

이날 수료식에는 총 36명의 교육생들에게 수료증이 전달됐다. 참석자들은 지금까지의 교육과정 성과를 공유하고 소감을 나눴다.

심재영 인공지능혁신파크 사업단장은 “인공지능을 활용한 산업현장 혁신에 과감히 도전한 교육생들의 용기에 박수를 보낸다”며 “인공지능 산업전문가로 거듭난 수료생들이 현장에서 더 많은 변화를 이끌 것”이라고 기대했다.

AI 노바투스 아카데미아는 UNIST 인공지능혁신파크에서 진행한 산업체 재직자 교육 프로그램이다.

지난 2월 수강생이 선발됐고, UNIST 인공지능대학원과 산업공학과 소속 교수, 조교들이 총 5개월간 이론교육과 실습교육을 진행했다.

교육생들은 2개월간 인공지능 기초 프로그래밍 등 이론교육을 먼저 수강했다. 이 교육은 단기집중 과정으로, 매주 금요일 전일교육과 온라인 보충교육 방식으로 진행됐다.

교육생들은 이론교육을 마친 후 기업 현장의 데이터를 활용한 실전 프로젝트를 수행했다.

실전 과제로는 11개 프로젝트가 구성됐다. 자동차부품, 조선해양, 석유화학, 바이오헬스, 식품, 건설 등 다양한 산업분야에서 현장의 필요에 맞춘 주제가 선정됐다.

각 기업의 재직자들은 직접 회사의 데이터를 가져와 문제해결에 나섰다. 이들은 파이썬을 이용해 데이터 전처리를 수행하고, 인공지능 알고리즘을 적용해 반복적으로 성능을 검증하며 단기간에 인공지능 적용 역량을 습득했다.

수행된 11개 프로젝트 중 기대효과가 큰 3개는 향후 UNIST와의 공동연구 과제로 수행될 예정이다. 이들 과제는 1년간 1억원의 연구비를 지원받는다.

이용훈 총장은 “울산 지역 제조업은 첨단 디지털 기술과의 결합을 통해 더 큰 성장을 기대할 수 있다”며 “인공지능혁신파크를 중심으로 한 디지털 혁신이 계속될 것”이라고 말했다.

인공지능혁신파크는 오는 7월부터 2기 AI 노바투스 아카데미아 수강생을 모집할 계획이다. 2기 수강생은 총 40명 내외로 모집해 8월부터 12월까지 교육을 받게 된다.

UNIST 인공지능혁신파크는 울산을 비롯한 동남권 지역에 인공지능 혁신 생태계를 조성하기 위해 지난 1월 출범한 사업이다. 울산 남구 두왕동의 산학융합캠퍼스를 활용해 재직자 교육, 공동연구, 스타트업 보육 등을 진행하고 있다. 과학기술정보통신부와 울산시가 2021년 사업예산으로 총 35억원을 투입했다.

