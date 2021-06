인천공항공사, KAIST와 손잡고 빅데이터·AI 전문가 양성

[아시아경제 이동우 기자] 인천국제공항공사는 빅데이터 및 인공지능(AI) 전문가 양성을 위해 KAIST와 ‘인천공항공사-KAIST 산학협력 업무협약’을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 업무협약 체결로 공사는 인재개발원에 ‘IIAC 빅데이터·AI 아카데미 교육과정’을 신설하고 오는 2022년까지 30명 이상의 D.N.A(Data, Network, AI) 전문가를 배출할 계획이다.

이를 토대로 공항 운영에 빅데이터를 활용하여 업무를 효율화 하고 공항 특화 글로벌 AI 서비스 표준을 수립하는 등 ‘인천공항형’ 미래 고부가가치 신규 사업모델 개발에 나선다는 계획이다.

AI, 로봇, 생체인증 등 미래 핵심기술을 공항에 접목하기 위한 공항특화 연구개발을 공동으로 진행하고 스마트공항을 선도적으로 구현하는 등 미래공항의 패러다임을 주도해 나갈 예정이다.

공사는 포스트코로나시대 미래공항 역량 강화를 위해 지난 4월 사내 연구조직 ‘Air-Lab’을 발족하고 △ 미래항공운송 △ 빅데이터 △ 문화예술디자인 등 미래공항 혁신분야에 대한 연구 활동을 활발히 진행하고 있다.

김경욱 인천국제공항공사 사장은 “인천공항은 뉴노멀 시대를 맞아 스마트공항 신전략을 수립하고 디지털방역, 로봇, 비대면 스마트 패스 등 D.N.A 기반 공항운영을 추진하고 있다”며 “빅데이터 및 AI 분야를 선도하는 KAIST와의 협업을 통해 미래인재를 양성하고, 신기술을 공항에 선제적으로 도입하는 등 공항운영 디지털혁신을 선도해 나가겠다”고 말했다.

한편 이날 업무협약 체결식은 김경욱 인천공항공사 사장과 이광형 KAIST 총장이 참석한 가운데 코로나19 확산 방지를 위해 양 기관 회의실에서 비대면 화상으로 진행했다.

