제주국제컨벤션센터 채용비리 녹취록 나와… “우리가 원하는 거만 정확히 맞춰 달라고 해”

특정인 경력사항이 문제될 것을 인지하고도 덮고 가려는 공모 정황



서귀포경찰서, 제보자 조사 후 20여일 추가 조사 없어

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주국제컨벤션센터(이하 센터) 채용 비리(본보 2021년 6월 4일 자 제주국제컨벤션센터 경력직 불공정 채용 ‘비리 의혹’)를 뒷받침하는 대표, 경영관리실장, 인사과장 3인의 사전공모 정황이 담긴 녹취록이 나왔다.

25일 아시아경제가 입수한 대화 녹취록에는 경력직 채용에서 특정인 A씨의 경력 조건이 문제가 되는 것을 알고 센터 대표실에서 대표와 경영관리실장이 인사과장으로부터 보고받고 논의하는 공모 정황이 담겨 있다.

녹취록에는 A씨의 4년 경력에 대한 문제의 논의와 채용 대행 기관의 경력 사항 기재 온라인 시스템에 대해 집중 논의가 있었다.

특히 대표로 지칭된 이가 인사과장에게 “우리가 원하는 거만 정확히 맞춰 달라고 해. A부터 Z까지 다하려 하지 말고”라며 지시를 내리고, 채용 대행 기관의 온라인 서류접수 불만을 이야기하는 대목에서는 “A씨가 ‘서류가 접수될지, 말지 모르겠다’고 했다”며 응시자와 나눈 이야기를 센터 대표가 직접 전달하기까지 했다.

또한 채용 대행 기관 서류접수 시스템이 편하지 않다며 “서류접수는 우리가 해야 할 것 같고, 채용 대행 기관은 시험만 객관적으로”라며 채용 시스템 변경을 지시했다.

녹취록 내용을 종합적으로 검토한 김정희(47) 변호사는 “A씨의 경력 조건이 문제가 되는 것을 센터는 인지했고 이 문제를 인사위원회가 알면 A씨가 탈락할 것이라는 생각에, 유사 직종 경력이 있어 괜찮지 않겠냐는 생각으로 서류심사를 통과시키려는 대화 내용이다”고 해석했다.

또한 “경력 요건의 흠결이 문제 됨에도 오히려 덮고 가려는 정황이 있어 이는 특혜 채용할 계획을 이미 가지고 있었다”라는 견해를 밝혔다.

이 같은 논란에 대한 아시아경제의 질문에 센터 대표는 “ 수사 중인 사항이라 답변하기 어렵다”라고 밝혔다.

한편 녹취록에 등장한 특정인 A씨는 채용 대행 기관 1차 서류심사에서 부적합자로 분류됐다가 센터측의 강압적 지시로 적합자로 변경됐다는 의혹의 당사자이다(본보 2021년 6월 4일 자 제주국제컨벤션센터 경력직 불공정 채용 ‘비리 의혹’).

이러한 내용이 사실로 밝혀지면 센터는 특정인 A씨 채용을 위해 채용 대행 기관의 서류심사 적합자 여부를 변경했고, 또한 인사위원회 최종심의를 두고 경력 사항의 문제를 알고도 어떻게든지 합격 처리하려는 등 불공정 채용을 두 번씩 주도했다는 비난을 자초하게 된다.

현재 이 사건은 국민권익위로부터 서귀포경찰서가 이관받아 제보자 조사 후 20여 일이 지났지만, 추가 관련 수사는 없는 것으로 확인됐다.

수사를 맡은 서귀포경찰서 담당자는 “지능범죄 수사팀 수사관이 4명으로 인원에 제한이 있다”며 “수사 기법상 확인할 일이 많아 관련자 조사가 늦어지고 있다”고 더딘 수사 상황을 해명했다.

그러나 이 사건을 지켜보는 최초 제보자와 일부 시민들 사이에서는 센터 내부적으로 여러 부분에 걸쳐 사건 무마와 회유 정황이 있다는 주장이 제기되고 있어 빠른 수사가 필요한 상황이라고 지적했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr