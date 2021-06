지역 산업재해 대응·협력 정례화 한다 … 부산시·정부·안전보건공단, 안전관리 주체 점검회의 지속

25일 오후 4시 30분 부산시청 7층 영상회의실



산업재해 우려 사업장 점검강화, 안전문화운동

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 산업재해 예방을 위한 부산지역 관계기관 회의가 정례화된다.

부산시(시장 박형준)는 25일 오후 4시 30분 시청 7층 영상회의실에서 이병진 행정부시장 주재로 부산지방고용노동청, 산업안전보건공단, 부산항만공사 등 정부 기관과 부산도시공사, 부산시설공단 등 공사·공단, 부산상공회의소, 대한건설협회, 한국노총 등이 참여한 가운데 ‘산업재해 예방 및 대응 추진상황 점검회의’를 연다.

이번 회의는 지난 5월 23일 신항 물류센터 지게차 깔림 사망사고, 5월 24일 기장군 음식물폐기물 처리업체 질식 사망사고, 6월 6일 사하구 조선소 추락 사망사고 등 부산지역 산업현장에서 산업재해가 계속해서 발생함에 따라 부산시와 정부, 안전관리 주체 간 산업재해 저감 대책과 협력방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 부산시는 산업재해 예방을 위한 기본정책 추진방안을 보고하고 부산지방고용노동청에서는 앞으로 시행될 중대재해 처벌법과 산업재해 감축 추진사항을 설명한다.

안전보건공단은 산업재해가 집중적으로 발생하고 있는 건설현장, 산업현장 등에 대한 안전관리 방안과 대책 보고를 잇는다.

산업단지에 대한 부산시 소관 부서별 안전관리대책과 항만에 대한 부산항만공사 보고에 이어 안전관리 주체 간 토의가 진행된다.

부산시는 다양한 분야에서 발생하는 산재사고 특성상 관계 기관과 안전관리 주체 간 긴밀한 협력과 역량 결집이 필요하다고 보고 향후 관련 회의를 정례화해 정기적으로 추진상황을 점검할 방침이다.

또 사업장에 대한 점검을 강화하고 산업재해 예방 안전문화 확산을 위한 홍보도 적극 추진할 계획이다.

이병진 부산시 행정부시장은 “우리 시와 고용노동부, 안전공단 등 각 안전관리 주체 간 긴밀하고 지속적인 협력을 통해 안전관리 사각지대를 최소화하고 안전도시 부산을 만들어 나갈 계획”이라고 말했다.

