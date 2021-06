금감원, 대출모집인 등록 설명회 29일 개최

"7월부터 요건 갖춰 금감원과 각 금융권 협회에 등록 신청해야"

[아시아경제 박선미 기자] 금융소비자보호법(금소법)상 신규 도입되는 대출모집인 등록 업무 설명회가 오는 29일부터 순차적으로 열린다.

25일 금감원 및 각 금융업권별 협회는 금소법에서 신규 도입되는 대출성 상품 판매대리·중개업자(이하 ‘대출모집인’) 등록과 관련해 업무설명회를 29일 금감원에서 열고 은행연합회(7월7일), 생명보험협회(7월20일), 손해보험협회(7월22일) 등 각 금융업권별로 순차적으로 이어갈 예정이라고 밝혔다.

지난 3월 시행된 금소법에 따라 대출모집인은 7월부터 요건을 갖춰 금감원과 각 금융권 협회에 등록 신청을 해야 한다. 9월 25일부터는 금소법에 따라 등록한 경우에만 영업할 수 있다.

금감원은 등록신청서 접수 이후 2개월 이내 등록 여부를 결정한다. 다만, 등록요건 충족 여부 확인을 위해 다른 기관 등으로부터 필요한 자료를 제공받는 데에 걸리는 기간은 상기 심사기간에서 제외되며 등록 여부를 결정하기 어려운 불가피한 사정이 있는 경우 2개월 범위에서 1차례 연장할 수 있다.

금감원 등록대상은 방문접수 방법으로 등록 신청하여야 하며, 신청시 신청서류 원본 1부 및 스캔파일을 저장한 USB를 제출해야 한다. 본인 신청으로 제한하지 않으며, 신청인의 위임장 등을 첨부하여 대리 신청하는 것도 가능하다.

대출모집인은 경력자와 신규자로 구분해 교육, 평가한다. 모든 대출성 상품을 취급하고자 하는 경우 대출·기타 대출성 상품과 리스·할부 상품 등 2종의 자격 인증과정을 모두 이수해야 한다.

