SK바이오사이언스, ESG·인사 위원회 신설

[아시아경제 강나훔 기자] SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 598,847 전일가 151,500 2021.06.24 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스 "백신 생산 허브 만든다"… 1500억 규모 공장 증설 추진'11월 집단면역' 앞당겨지나… 모더나 유통 시작·노바백스 도입 눈앞정부 "G7회의서 코백스 기여분 20배로 확대 표명…감염병 협력방안 제시" close 는 기업지배구조 개선의 일환으로 ESG(환경·사회·지배구조)위원회와 인사위원회를 신설한다고 24일 공시했다.

ESG위원회는 지속가능한 성장을 위한 경영전략 및 ESG 방향성에 대한 이사회의 자문과 검토하는 역할을 한다. 인사위원회는 회사 경영의 주요 주체인 임원의 주요 인사 사항에 대해 사전 검토한다.

각 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 위원의 과반은 사외이사로 구성키로 했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr