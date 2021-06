[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 대표메뉴를 컵에 담은 ‘이디야 컵커피’ 3종을 미니스톱에 입점했다고 24일 밝혔다.

24일부터 미니스톱에서도 만나볼 수 있다.

이디야 컵커피는 ‘토피넛 시그니처 라떼’, ‘돌체 콜드브루’, ‘카페라떼’ 총 3종으로 구성됐다. 토피넛 시그니처 라떼는 깊고 진한 커피에 토피넛이 어우러져 달콤하고 고소한 풍미가 가득하다. 돌체 콜드브루는 깔끔하고 깊은 콜드브루에 국내산 연유가 조화를 이루며 고급스러운 달콤함을 느낄 수 있다. 카페라떼는 커피와 우유가 황금비율을 이루며 부드럽고 가득한 커피의 풍미가 일품이다.

‘컵커피’ 3종은 300ml 대용량 사이즈에 가격은 각 2500원이다.

이디야커피는 CU와 미니스톱에서 컵커피 2개를 구매하는 고객에게 1개를 추가로 증정하는 2+1 행사를 진행한다.

