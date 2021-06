[아시아경제 박종일 기자] 노현송 서울 강서구청장이 24일 오전 11시 구청장실에서 그린건축사사무소(대표 고석열)로부터 지역인재 육성을 위한 장학기금을 전달받고 감사의 뜻을 표했다.

기탁금은 (재)강서구장학회를 통해 기초생활수급자, 한부모가정 등 지역 저소득층 학생들의 학업지원을 위해 쓰인다.

그린건축사사무소는 지역사회에 대한 꾸준한 나눔 실천으로 2019년부터 매월 50만 원씩 정기후원을 이어오고 있다. 현재까지 기탁한 장학기금은 총 3250만 원에 달한다.

노현송 구청장은 “코로나19로 힘든 상황에서도 지속적인 나눔을 실천해 주신 기탁자분께 깊이 감사드린다”며 “구에서도 학생들이 경제적 어려움 없이 학업에 매진할 수 있도록 다양한 장학사업을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

