[아시아경제 이선애 기자] 그야말로 코스피의 랠리다. 24일 코스피가 장중 사상 최고치를 계속 경신중이다. 오전 10시37분경 3289선까지 올랐다. 지난 16일 기록했던 장중 사상 최고치(3281.96)를 8일만에 갈아치웠다.

