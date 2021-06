G마켓 글로벌샵, 몬스타엑스 민혁·형원 유튜브 모델로 발탁

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓 글로벌샵은 공식 유튜브 채널 ‘인싸오빠’의 신규 모델로 몬스타엑스의 멤버 민혁과 형원을 발탁했다고 24일 밝혔다.

인싸오빠는 전세계 MZ세대를 타깃으로 K팝, K뷰티, K패션 등 한국 최신 문화를 알려주는 콘셉트로 약 40만 구독자를 돌파했다. 특히 K팝 인기 아티스트들과의 지속적인 협업을 통해 트렌디한 콘텐츠를 선보이고 있다. K팝 인기 아티스트가 출연하는 인싸아이돌 등을 운영중이며, 지난해에는 첫 웹드라마를 선보여 전 세계 시청자들의 많은 관심을 받았다.

G마켓 글로벌샵은 오는 27일 공개되는 인싸오빠 시즌 5 티저를 기점으로 매주 일요일 오후 6시마다 한층 업그레이드된 콘텐츠를 선보인다. 두 멤버는 매 에피소드 별로 각기 다른 부캐(부캐릭터)를 통해 최신 K트렌드와 G마켓 글로벌샵 제품을 웹예능 형식으로 재미있게 소개할 예정이다.

이베이코리아 관계자는 “G마켓 글로벌샵은 다양한 한국 문화를 경험하고 알아갈 수 있는 K콘텐츠 플랫폼으로 전 세계 구독자들에게 큰 호응을 얻고 있다”며 “앞으로도 몬스타엑스 민혁, 형원과 함께 차별화된 체험, 소통형 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.

