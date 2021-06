[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 23일 오후 하나금융그룹과 구립회기어린이집 신축사업을 위한 업무협약을 체결했다.

이로 인해 태양하나어린이집, 초롱하나어린이집에 이어 구립회기어린이집이 하나금융그룹의 지원을 받아 설치된다.

이번 업무협약은 보건복지부와 하나금융그룹이 공동으로 저출산 문제를 극복하기 위해 추진하고 있는 국공립어린이집 설치 지원 공모사업에 동대문구가 지난 5월 선정됨에 따라 체결됐다.

이번 선정은 지난 2018년, 2019년에 이어 세 번째다. 유덕열 동대문구청장은 “하나금융그룹의 국공립어린이집 설치 지원에 진심으로 감사드린다”며, “영유아가 건강하게 성장할 수 있도록 양질의 공보육 서비스를 제공하기 위한 지속적인 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

