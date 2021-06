[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 23일 오후 강남구 소재 더 샵 갤러리에서 열린 ‘2021 포스코건설·문래동 스틸아트 공모전’을 방문해 시상식에 참석, 스틸아트 작품을 관람했다.

스틸아트 공모전에는 포스코건설과 서울소공인협회, 서울시 관계부서 직원이 함께 참석, 공모전 출품작을 관람하고 우수 디자인으로 당선된 6개 팀을 시상했다.

채현일 구청장은 "지난해에 이어 올해도 영등포구 문래동 소공인들과 힘을 합쳐 철을 소재로 한 예술작품의 성장 가능성을 열어주셔서 감사드리며, 앞으로도 문래동 철공소 일대와 지역경제 활성화를 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

