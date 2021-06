민주당 "양향자 의원실 직원 성범죄 의혹, 무관용 원칙 엄중 조치할 것"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 양향자 민주당 의원 지역사무실의 성범죄 의혹에 대해 "무관용 원칙으로 철저히 조사하고 최대한 엄중하고 신속한 조치를 하겠다"고 밝혔다.

이소영 민주당 대변인은 23일 서면브리핑을 통해 "지난 22일, 양향자 의원의 지역사무실 회계책임자가 함께 일하는 직원에게 상습적인 성범죄를 저질렀다는 의혹이 언론에 보도되었다"면서 "당은 보도된 의혹에 대한 확인 및 조사 절차를 진행하고 있으나 그 모든 것에 앞서, 큰 고통을 겪었을 피해자분과 국민 여러분께 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 했다.

지난 14일, 윤호중 원내대표가 양 의원으로부터 관련 내용을 처음 보고 받았고, 16일 송갑석 광주광역시당위원장에게 시당 차원의 진상조사를 지시했다고 한다.

이 대변인은 "광주광역시당은 해당 사건에 대한 진상조사에 즉각 착수했으나, 성범죄의 특성상 2차 가해 등을 방지하기 위해 그동안 조사내용에 대한 과도한 노출을 삼가고 내부적으로 조사를 진행해왔다"면서 "그 과정에서 피해자 격리, 관련자 직무배제, 지역사무실 폐쇄, 중앙당 젠더폭력신고상담센터의 피해자 상담 등 후속 조치가 진행되었다는 점을 확인했다"고 했다.

이어 "더불어민주당은 본인 및 직계가족의 입시·취업 비리, 부동산 투기, 성추행 연루에 대해서는 무관용 원칙을 천명한 바 있다"며 "사법절차와 함께 현재 진행 중인 당 차원의 가해자 조사를 신속하게 병행하고, 조사 결과에 따라 당 차원에서도 엄중하고 철저한 조치를 취하겠다"고 강조했다.

