김 총리 "손실보상 소급적용 한 집, 한 집 손실 계산 어려워 안 돼"

[아시아경제 이현주 기자] 김부겸 국무총리는 23일 소상공인과 자영업자를 위한 코로나19 손실보상과 관련해 '소급 적용'이 아닌 피해 지원 방식이 될 수 밖에 없다고 말했다.

김 총리는 이날 오후 국회 경제 분야 대정부 질문에서 이주환 국민의힘 의원이 "초과 세수로 전국에 재난 지원금도 주고 빚을 갚겠다고 하는데 손실보상은 왜 외면하냐"는 질문에 "한 집, 한 집 마다 작년에, 그 전 해 얼마나 (되는) 손실이 나올까 (그래서) 얼마를 가져가야 된다는 계산을 얼마나 하기 어렵냐"면서 소급적용은 불가능하다고 밝혔다.

앞서 양금희 국민의힘 의원이 "경제적 이유로 원전 1호기 닫으면 손실보상은 왜 하냐. 소급적용에 반대하는 태도를 국민이 어떻게 납득하겠냐"는 질문에도 "보상 방법을 개별 업소로 따져서 정산이 안 되니까 각 업별로 피해 정도의 산정하는 방식으로 하는 것"이라며 "예를 들면 유흥업소 중 나이트클럽을 보상하게 되면 몇 억씩 할 텐데 그걸 국민이 납득하겠냐"고 답했다.

이어 김 총리는 신정훈 더불어민주당 의원이 '사실상 소급적용 하는 두터운 지원을 하는 것이냐'고 묻자 "업소 문을 닫게 했던 그 부분에 대해서 두터운 지원을 해야 한다"면서 "그러나 정부 입장에선 개별업소 전부에 손해를 보상하기엔 재정 감당이 안 된다"고 말했다.

영업제한 업종은 아니지만 코로나19로 어려움을 겪었던 여행업 등에 대해서도 "할 수 있는 대로 최선을 다하겠다"고 했다.

앞서 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 법안소위는 16일 '소급 적용' 조항이 명시되지 않은 손실보상법을 통과시켰다. 대신 부칙에 코로나19 관련 조치로 인한 심각한 피해에 대해 '충분한 지원'을 한다고 명시했다.

