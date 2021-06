20일 확진 이후 4명 추가 확진

[아시아경제 한진주 기자] 서울 광진구 한 고등학교에서 학생 5명이 코로나19에 확진돼 다음달 6일까지 2주일간 등교를 중단한다.

23일 서울시교육청에 따르면 광진구의 고등학교에서 지난 20일 첫 확진자가 발생했고 이후 4명이 추가 확진됐다. 확진자 5명은 모두 학생이다.

첫 확진자는 의심증상이 나온 20일 검사를 받고 같은 날 확진 판정을 받았다. 해당 학교는 7월6일까지 등교 수업을 중단하고 원격수업을 한다.

3월 개학 이후 서울 학교 누적 확진자는 1631명이다. 전날보다 확진자 13명이 늘었다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr