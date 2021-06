진주시 중앙지구 도시재생 대학 심화 과정 개강

중앙동 일대 소규모 주민 사업 기획 및 실행 기회

주민 요구사항 반영한 참신 하고 다양한 주민공모사업 발굴 기대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 지난 22일 오후 7시 진주시상인회관에서 중앙지구 도시재생 뉴딜사업에 주민들의 참여 기반을 마련하기 위한 ‘중앙지구 도시재생 대학’심화 과정을 개강했다고 전했다.

도시재생 대학은 도시재생 뉴딜사업 선정 시 추진되는 주민주도 학습으로, 팀 구성을 통해 팀별로 중앙동 일대의 소규모 주민 사업을 기획하고 계획서를 작성해 직접 사업을 실행해보는 경험 학습 교육이다.

이번 중앙지구 도시재생 대학은 중앙동 일대의 주민과 이해관계자 등 4개 팀 총 20명을 대상으로 8월 10일까지 8회에 걸쳐 진행된다.

주요 내용은 ▲도시재생 주민주도 우수사례 ▲디자인 씽킹을 통한 주민 사업 기획 ▲주민 사업 계획서 작성 ▲주민 사업 실행 등 주민 주도할 수 있는 사업에 대한 교육이 진행될 예정이다.

이번 심화 교육은 중앙동 주민들이 스스로 사업을 기획하고 실행해보며 컨설팅 지도를 받는 것으로 성공적인 주민주도의 도시재생사업이 이루어질 수 있도록 지역 주민들의 역량을 한층 끌어 올릴 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.

진주시 관계자는 “지난해 실시했던 강남지구 도시재생 대학 심화 과정이 국토교통부와 LH가 주관하는 도시재생 뉴딜 교육의 우수사례로 선정됐다. 중앙지구에서도 주민들의 창의적인 아이디어를 통해 유의미한 성과를 만들어낼 계획”이라고 전했다.

김영 진주시 도시재생지원센터장은 “교육을 통해 주민들은 도시재생사업에 주민주도의 필요성을 체감하고 학습함으로써 주민들이 도시재생사업의 핵심 주체라는 것을 공감할 수 있을 것”이라며 중앙지구 도시재생 뉴딜사업이 선정되도록 많은 관심과 참여를 당부했다.

