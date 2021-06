민앤지, ‘바이오일레븐’ 주식 100억원 규모 추가 취득

[아시아경제 유현석 기자] 라이프 스타일 플랫폼 기업 민앤지가 계열회사인 바이오테크 기업 ‘바이오일레븐’의 유상증자에 참여해 지분을 추가로 확보하며 최대주주로서의 지배력을 강화하고 바이오테크 사업 추진을 본격화한다.

민앤지는 6월 23일 이사회를 열고 계열회사인 바이오일레븐의 3자 배정 유상증자 참여를 결의했다고 공시했다.

이번 바이오일레븐의 유상증자 신주발행가액은 1주당 4만2300원이며, 발행 예정 주식수는 보통주 23만6406주(약 100억원 규모)로, 민앤지가 단독으로 전량 취득할 예정이다. 증자가 마무리되면 민앤지의 바이오일레븐 지분율은 기존 29.11%(69만6891주)에서 35.48%(93만3297주)로 확대된다.

바이오일레븐은 국내 1위 4500억 보장 균수로 식약처 개별인정을 받은 프로바이오틱스 ‘드시모네’를 보유한 바이오테크 기업이다. 최근 중국, 싱가포르 등 글로벌 건강기능식품 시장으로의 진출을 본격화하는 등 시장 확대도 추진 중이다.

또 바이오일레븐은 미래 먹거리인 IT와 바이오를 결합한 바이오테크 사업을 위해 관련 연구 개발도 진행 중이다. 민앤지 관계자는 “이번 유증 참여는 바이오일레븐 지분 확대를 통한 양사의 기업가치 증대에 목적이 있다”며 “앞으로 최대주주로서의 책임감을 갖고 바이오일레븐의 기업 성장을 위해 다각적으로 지원할 예정”이라고 말했다.

